İstanbul 31°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Star Tv İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde fragmanı, konusu, oyuncuları ve karakterleri

Çekimlerine tam gaz devam edilen yeni dizi İyi Günde Kötü Günde'nin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin fragmanlarının yayınlanmasının ardından dizi hakkında detaylar araştıran diziseverler, dizinin yayın tarihine ulaşamamalarına rağmen oyuncu kadrosu ve konu hakkında bilgiye ulaştılar.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:10
Star Tv İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde fragmanı, konusu, oyuncuları ve karakterleri
Takip Et:

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak İyi Günde Kötü Günde dizisinin başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni yayın sezonu ile birlikte ekranlar olacak dizinin kadrosundan birbirinden ünlü isiler yer alıyor.

Dizi hakkında

O3 Medya tarafından yapımı üstlenilen dizi İyi Günde Kötü Günde dizisi Star TV ekranlarında yer alacak. Yönetmenlik koltuğunda Barış Erçetin’in oturacağı dizinin senaryosunu Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu kaleme alıyor. Elçin Sangu ve Mehmet Ozan Dolunay’ın başrolleri paylaşacağı dizide Derya Alabora, Şenay Gürler gibi ünlü isimlerde boy gösterecek. Dizinin 2 fragmanı yayınlanmasına karşı hala ne zaman ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacağı belli olmadı.

İyi Günde Kötü Günde dizi konusu


Dizide kendisini nikah masasında terk eden sevgilisinin düğününü organize eden Leyla, organize ettiği düğünün eski nişanlısına ait olduğunu geç de olsa öğrenir. Leyla ile evlenecekken kaçan Sarp’ın sırrı merak edilirken, bu olaylardan haberi olmayan yeni gelin Melisa’nın ise mutluluğu ekranlara gelecek. Dizide bu üçlü arasındaki düğüm çözülmeye çalışılacak.

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve karakterleri

  • Elçin Sangu – Leyla
  • Mehmet Ozan Dolunay – Sarp
  • Yasemin Allen – Melisa
  • Şenay Gürler
  • Derya Alabora
  • Nergis Kumbasar
  • Hakan Salınmış
  • Sinan Albayrak
  • Ali Yağcı
  • Deniz Işın
  • Tugay Erdoğan

Yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Dizinin yakın bir tarihte başlanması beklenirken, tanıtım videoları ortaya çıkmasına rağmen dizi için resmi bir yayın tarihi belirlenmedi. Eylül ayından itibaren ekranlardaki yerini alması beklenen dizinin yayın tarihinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İzleyiciler tarafından merak edilen dizinin fragmanları oldukça ilgi görüyor.

 




Son Güncelleme: 29.08.2020 14:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İyi Günde Kötü Günde DizisiStar TvFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?

Popüler Haberler

Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Niloya hangi kanalda yayınlanıyor? Niloya şarkıları aç
Star Tv İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde fragmanı, konusu, oyuncuları ve karakterleri
Aşure günü mesajları! WhatsApp resimli ve kısa uzun aşure günü tebrik mesajları
542 542 00 54 numarası kime ait? 542 542 00 54 neden arıyor?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Tövbeler Olsun Oyuncu Kıyafetleri
Huawei P40 Pro teknik özellikleri ve Huawei P40 Pro fiyatları belli oldu!
Aşure günü ne zaman oruç tutulur?
Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Geriye dönük ödenmiş vergiler nasıl geri alınır?
İnstagram'ın beğeni sayılarını kapatılmasının ardından beğenileri görmek için yeni yöntem bulundu.
Victoria’s Secret ilk trans modeli Valentina Sampaio kimdir?
Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? BluTV Alef dizisi yeni bölüm tarihi
Koronavirüs kapsamında pandemi sosyal destek maddi yardım başvurusu kimler yapabilir? 1000 TL yardım şartları nelerdir?
Yarış pilotu ( ralli yada pist pilotu ) nasıl olunur?
E-devlet banka kredi notu sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 bddk kredi notu sorgulama
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi veriyor
AGİ ne zaman artacak? 2020 Ağustos için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK prim iadesi başvurusu şartları nelerdir, kimlere SGK prim iadesi yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.