Star Tv İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde fragmanı, konusu, oyuncuları ve karakterleri

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak İyi Günde Kötü Günde dizisinin başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni yayın sezonu ile birlikte ekranlar olacak dizinin kadrosundan birbirinden ünlü isiler yer alıyor.
Dizi hakkında
O3 Medya tarafından yapımı üstlenilen dizi İyi Günde Kötü Günde dizisi Star TV ekranlarında yer alacak. Yönetmenlik koltuğunda Barış Erçetin’in oturacağı dizinin senaryosunu Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu kaleme alıyor. Elçin Sangu ve Mehmet Ozan Dolunay’ın başrolleri paylaşacağı dizide Derya Alabora, Şenay Gürler gibi ünlü isimlerde boy gösterecek. Dizinin 2 fragmanı yayınlanmasına karşı hala ne zaman ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacağı belli olmadı.
İyi Günde Kötü Günde dizi konusu
İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve karakterleri
- Elçin Sangu – Leyla
- Mehmet Ozan Dolunay – Sarp
- Yasemin Allen – Melisa
- Şenay Gürler
- Derya Alabora
- Nergis Kumbasar
- Hakan Salınmış
- Sinan Albayrak
- Ali Yağcı
- Deniz Işın
- Tugay Erdoğan
Yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Dizinin yakın bir tarihte başlanması beklenirken, tanıtım videoları ortaya çıkmasına rağmen dizi için resmi bir yayın tarihi belirlenmedi. Eylül ayından itibaren ekranlardaki yerini alması beklenen dizinin yayın tarihinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İzleyiciler tarafından merak edilen dizinin fragmanları oldukça ilgi görüyor.