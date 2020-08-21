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Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? Dizi hangi gün yayınlanacak?

Star TV seyircileri yeni dizi İyi Günde Kötü Günde'yi sabırsızlıkla bekliyor. Dizide kimler oynuyor? Detayları sizler için derledik.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:45
Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? Dizi hangi gün yayınlanacak?
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Star Tv’de yeni başlaması beklenen İyi Günde Kötü Günde isimli dizinin ne zaman ekranlar ile buluşacağı merak konusu oldu. Çoğu kanaldan farklı yeni dizi haberleri kulağımıza gelmekte. Oyuncu ekibi ile insanları heyecanlandıran yeni dizi İyi Günde Kötü Günde’nin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Okuma provaları yapılan dizi intenet üzerinden çoğu insan tarafından araştırılıyor.


Elçin Sangu’nun da oynaması beklenen İyi Günde Kötü Günde isimli dizide evelenmek üzere olan bir erkeğin nikah masasında yalnız bırakılışını izleyeceğiz. Düğünü ayarlayan Leyla isimli karakterinde maceraları ile karşılaşacağımız dizinin Leyla’sı Elçin Sangu olarak belirlendi.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin baş karakterlerine Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen hayat verecekler. Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi tecrübeli oyuncular ile Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan’da dizide yer alacak isimler.




Son Güncelleme: 21.08.2020 18:51
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