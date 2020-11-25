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Star Tv İbo Show yeni bölümü Cumartesi konukları

İbo Show'un sürpriz konukları kimler? İbo Show hangi kanalda ve hangi gün yayınlanıyor? Uzun yıllardan beri ekranlarda herkese hitap eden programıyla gönüllerde yer eden İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'un bu haftaki sürpriz konukları herkes tarafından merak edilmektedir.

25 Kasım 2020 Çarşamba 23:39
Star Tv İbo Show yeni bölümü Cumartesi konukları
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İbo Show Programının Bu Haftaki Konukları Kimler?

İbo Show programının yapımcılığını üstlenen Poll Production ve Global Medya şirketleridir. İbrahim Tatlıses’in eğlenceli sunumuyla ekranlara çıkan, yayınlandığı her hafta birbirinden ünlü kişilerin konuk olduğu programa bu hafta kimlerin geleceği İbrahim Tatlıses severleri tarafından merak edilmektedir.


İbo Show’a bu hafta konuk olacak kişiler, Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’dir.

Uzun bir zamandan beri hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil ise kendi evinde yapılmış olan özel çekim ile programa konuk olacaktır.

İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin huzuruna çıkacaktır.



Son Güncelleme: 25.11.2020 23:39
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowEğlenceKonukStar Tv
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