Star Tv İbo Show yeni bölümü Cumartesi konukları

İbo Show Programının Bu Haftaki Konukları Kimler?

İbo Show programının yapımcılığını üstlenen Poll Production ve Global Medya şirketleridir. İbrahim Tatlıses’in eğlenceli sunumuyla ekranlara çıkan, yayınlandığı her hafta birbirinden ünlü kişilerin konuk olduğu programa bu hafta kimlerin geleceği İbrahim Tatlıses severleri tarafından merak edilmektedir.

İbo Show’a bu hafta konuk olacak kişiler, Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’dir.

Uzun bir zamandan beri hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil ise kendi evinde yapılmış olan özel çekim ile programa konuk olacaktır.

İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin huzuruna çıkacaktır.