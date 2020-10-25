Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

İBO SHOW EKRANLARA DÖNÜYOR!

İbo Show’ un ne zaman yayınlanacağı izleyici ile paylaşıldı. Global Medya ve Poll Production’ un yapımcılık görevi üstlendiği İbo Show geri döndü. Eski programın konseptinden pek uzaklaşılmayacak gibi görülüyor, İbrahim Tatlıses’ in sunumu ile her hafta yeni bir ünlünün katılacağı program için ilk konuklar belli oldu. Kutsi İle Deniz Seki İbo Show’ un ilk bölümünde konuk olarak yer alacak. İbo Show ise Cumartesi günleri izleyicisi ile buluşacak.

İBO SHOW’UN İLK BÖLÜMÜ 31 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20:00’ de STAR TV EKRANLARINA GELİYOR!

Program ile ilgili ilk dikkat çeken özellik ise programın canlı olmaması. Seyirciler bu tarz Talk Showlarda genellikle canlı yayını tercih etmektedir. Belki ilerleyen bölümlerde format değişerek canlı yayına geçiş yapabilirler. İbo Show’ un Star TV’ de yayınlanacak ilk bölümü için konuklar ise Deniz Seki ve Kutsi oldu.