Star TV İbo Show sıra gecesi ekibi kimdir?

Star TV ekranlarının sevilen programıkaldığı yerden devam ediyor. Her Cumartesi sevenleri ekran başına kilitleyen, çeşit çeşit ünlüyü konuk eden İbo Show, eğlenceli bir bölümüyle daha Cumartesi günü ekranlarda olacak. İbo Show’un bu haftaki konuğu iseve! 23 Nisan Cumartesi günü İbo Show’un 23. Bölümünde Zekeriya Ünlü güzel eserleri ve besteleriyle karşımızda olacak. Aynı zamanda dans ekibiyle beraber günümüzü şenlendirecek. Türküler dinlenecek, danslara doyum olmayacak.