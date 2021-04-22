Star TV İbo Show sıra gecesi ekibi kimdir?

22 Nisan 2021 Perşembe 20:57
Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show
kaldığı yerden devam ediyor. Her Cumartesi sevenleri ekran başına kilitleyen, çeşit çeşit ünlüyü konuk eden İbo Show, eğlenceli bir bölümüyle daha Cumartesi günü ekranlarda olacak. İbo Show’un bu haftaki konuğu ise Zekeriya Ünlü
ve sıra gecesi ekibi
! 23 Nisan Cumartesi günü İbo Show’un 23. Bölümünde Zekeriya Ünlü güzel eserleri ve besteleriyle karşımızda olacak. Aynı zamanda dans ekibiyle beraber günümüzü şenlendirecek. Türküler dinlenecek, danslara doyum olmayacak.
Son Güncelleme: 22.04.2021 20:57
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