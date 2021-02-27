Star TV İbo Show canlı izle 27 Şubat Cumartesi

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programı her Cumartesi akşamı seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Programın bu hafta yayınlanan bölümünde Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisinin yanı sıra Sevcan Orhan, Davut Güloğlu ve Mümin Sarıkaya gibi müzik dünyasının sevilen isimleri yer alıyor. Eğlence dolu programı izlemek isteyenler için aşağıda linkler yer alıyor.

İbo Show canlı yayın izlemek isteyenler için:

İbo Show’un tekrarını izlemek isteyenler için:

İbo Show 27 Şubat Tekrar İzle

Adreslerine tıklayarak İbo Show’u canlı ya da program sona erdikten sonra ise tekrarını yukarıda yer alan linklerden izleyebilirsiniz.