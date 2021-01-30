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Star TV İbo Show 11. bölüm canlı yayın izle

Uzun yıllar sonra tekrar ekranlara dönen İbo Show hakkında canlı olarak nasıl izlenir soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:49
Star TV İbo Show 11. bölüm canlı yayın izle
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Ekranların sevilen programı İbo Show 11. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. İbo Show severler intenette programı nasıl canlı izleyebileceklerini merak etti. İşte detaylar...

İbo Show programının 11. bölümünü canlı izlemek isteyen kişiler bu link üzerinden https://www.startv.com.tr/canli-yayin canlı yayını izlyebilir.

Ayrıca kendi Youtube kanalında da bölümlerini yayınlayan İbo Show'u Youtube'dan da izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/channel/UCzZ1I1j--g9sFVB-6-1yzWw

İbo Show 11. bölüm konukları kim?

İbo Show Cumartesi saat 20:00'da yeni bölüm konukları Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay.

Muazzez Ersoy kimdir?

Gerçek adı Hatice Levent olan 62 yaşındaki sanatçı, 9 Ağustos 1958'de İstanbul Kasımpaşa'da doğdu.

Ali Sunal kimdir?

22 Eylül 1977'de doğan sanatçı 43 yaşındadır. Aslen Malatyalı olan Ali Sunal'ın babası ünlü oyuncu Kemal Sunal annesi de Gül Sunal'dır. Kız kardeşi olan Ezo Sunal da tiyatro oyuncusudur.Ali Sunal 1999'da İstanbul Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Bülent Serttaş kimdir?

1 Eylül 1965 yılında Elazığ Keban'da doğan sanatçı, lise de dahil olmak üzere ilköğrenimini Keban'da tamamlamıştır. Bülent Serttaş Kebanspor'da birinci amatör kümede lisanslı olarak kalecilik yaptı. Daha sonra Elazığspor'dan kalecilik teklifi alan Serttaş seçimini müzikten yana kullandı.

Doğa Rutkay kimdir?

30 Ekim 1978'de Ankara'da doğan sanatçı, tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in kızıdır. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Çeşitli yapımlarda rol alan sanatçı 2014'de Buyur Burdan Bak programının sunuculuğunu yapmıştır. Doğa Rutkay şuanda Show Tv'de Güldür Güldür Show programında oyunculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowCanlıYayın
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