Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Güvercin dizisinin 14. yeni bölümü büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Pazar akşamları saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Güvercin dizisi Pastel Film yapımcılığında ekranlara taşınıyor. Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılmaya başlandı.
Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak?
Güvercin dizisi yeni sezonunun 13 Eylül 2020 Pazar günü itibariyle ekranlarda olması bekleniyor. Reytinglerde yüksek bir başarı göstermeyen dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle devam edememişti. Yeni bölüm yayın tarihine ilişkin henüz net bir açıklama bulunmamasına karşın, Eylül ayında başlayacağı üzerine iddialar gündeme geliyor. Dizinin 14 ve 15. bölümlerinin çekimlerinin tamamlandığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Güvercin dizisi hikayesi
Zülüf köy dağın doruğundaki bir kuyuda ölümü bekler. Yerin yedi kat dibine inen Zülüf, atılmış olduğu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Mucize gibi olayda Kenan’ın kim olduğu belli olduğunda da büyük bir şaşkınlık yaşanır. Kenan, güzelliğiyle dikkat çeken Zülüf’ü görür ve etkilenir.
Güvercin oyuncu kadrosu
Mehmet Ali Nuroğlu - Kenan
Almila Ada - Zülüf
Menderes Samancılar -Bedir
Nursel Köse - Kevsa
Osman Albayrak - Kasım
Genco Özak - Ökkeş
Toprak Sağlam - Emel
Eslem Akar - Nefise
Berke Üsdiken - Müslüm
Gülen Karaman - Zeliha
Dilan Telkök - Betül
Gözde Fidan - Nimet