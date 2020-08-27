İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisi yeni sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Çekimleri ertelenen Güvercin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:45
Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Takip Et:

Güvercin dizisinin 14. yeni bölümü büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Pazar akşamları saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Güvercin dizisi Pastel Film yapımcılığında ekranlara taşınıyor. Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılmaya başlandı.

Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak?

Güvercin dizisi yeni sezonunun 13 Eylül 2020 Pazar günü itibariyle ekranlarda olması bekleniyor. Reytinglerde yüksek bir başarı göstermeyen dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle devam edememişti. Yeni bölüm yayın tarihine ilişkin henüz net bir açıklama bulunmamasına karşın, Eylül ayında başlayacağı üzerine iddialar gündeme geliyor. Dizinin 14 ve 15. bölümlerinin çekimlerinin tamamlandığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Güvercin dizisi hikayesi

Zülüf köy dağın doruğundaki bir kuyuda ölümü bekler. Yerin yedi kat dibine inen Zülüf, atılmış olduğu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Mucize gibi olayda Kenan’ın kim olduğu belli olduğunda da büyük bir şaşkınlık yaşanır. Kenan, güzelliğiyle dikkat çeken Zülüf’ü görür ve etkilenir.

Güvercin oyuncu kadrosu

Mehmet Ali Nuroğlu - Kenan

Almila Ada - Zülüf

Menderes Samancılar -Bedir

Nursel Köse - Kevsa


Devrim Saltoğlu - Celil

Osman Albayrak - Kasım

Genco Özak - Ökkeş

Toprak Sağlam - Emel

Eslem Akar - Nefise

Berke Üsdiken - Müslüm

Gülen Karaman - Zeliha

Dilan Telkök - Betül

Gözde Fidan - Nimet




Son Güncelleme: 27.08.2020 16:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GüvercinStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları
Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
TRT 1 Şampiyon dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon dizisinden üzücü haber
Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı
2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı
2020 Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?
TRT 2020 yılında sözleşmeli personel ve memur alımı yapacağı pozisyonları duyurdu
27.Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı
Adalet Bakanlığı memur personel alım ilanları yayınlandı
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Papara nasıl kullanılır? Papara yükleme yapma ve kart başvurusu
2020 SGK primleri ne kadar oldu? İsteğe bağlı ev hanımı SSK tarım Ek-5 tarım sigortası esnaf sigortası ve çiftçi sigortası güncel prim tutarları
2020 ilkbahar mevsimi başlangıcına kaç gün kaldı?
23 Haziran İstanbul seçimi sandık görevlisi görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
Aylık 18 TL taksitli 10 bin TL ihtiyaç kredisi için hemen başvuru yapın!
2020 Temmuz ayı imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve kayyım maaşları
2020 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi Açıklandı! Kararname ve Çizelge Belli Oldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu
2020-2021 senesi meslek lisesi stajyer öğrencilerinin alacakları maaş belli oldu mu?
Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.