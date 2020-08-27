Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Güvercin dizisinin 14. yeni bölümü büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Pazar akşamları saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Güvercin dizisi Pastel Film yapımcılığında ekranlara taşınıyor. Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılmaya başlandı.

Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak?

Güvercin dizisi yeni sezonunun 13 Eylül 2020 Pazar günü itibariyle ekranlarda olması bekleniyor. Reytinglerde yüksek bir başarı göstermeyen dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle devam edememişti. Yeni bölüm yayın tarihine ilişkin henüz net bir açıklama bulunmamasına karşın, Eylül ayında başlayacağı üzerine iddialar gündeme geliyor. Dizinin 14 ve 15. bölümlerinin çekimlerinin tamamlandığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Güvercin dizisi hikayesi

Zülüf köy dağın doruğundaki bir kuyuda ölümü bekler. Yerin yedi kat dibine inen Zülüf, atılmış olduğu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Mucize gibi olayda Kenan’ın kim olduğu belli olduğunda da büyük bir şaşkınlık yaşanır. Kenan, güzelliğiyle dikkat çeken Zülüf’ü görür ve etkilenir.

Güvercin oyuncu kadrosu

Mehmet Ali Nuroğlu - Kenan

Almila Ada - Zülüf

Menderes Samancılar -Bedir

Nursel Köse - Kevsa

Devrim Saltoğlu - Celil

Osman Albayrak - Kasım

Genco Özak - Ökkeş

Toprak Sağlam - Emel

Eslem Akar - Nefise

Berke Üsdiken - Müslüm

Gülen Karaman - Zeliha

Dilan Telkök - Betül

Gözde Fidan - Nimet