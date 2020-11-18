İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması:...

Star TV Güvercin dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?

Star TV Güvercin dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde, Star TV Güvercin dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 12:00
Star TV Güvercin dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Güvercin dizisi Çarşamba günü ekranlara gelecek 16. bölümle final yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada ile Menderes Samancılar’ın başrolünü üstlendiği Güvercin dizisinin finaline ilişkin detaylar belli oldu.


28 Ekim Çarşamba günü ekranlara veda edecek Güvercin’in yapımcılığını Pastel Film üstleniyor.

Güvercin dizisi neden final yapıyor?

Dizinin reytinglerde istediği sonuçları almaması ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle final yapacağı iddia ediliyor. Ekranlarda sevilerek izlenen yapım 28 Ekim günü ekranlara gelecek 16. bölümle izleyicilere veda edecek.



Son Güncelleme: 18.11.2020 12:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvGüvercin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

2021 yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık okullar tatil olacak mı?
TV8 Masterchef Junior başvuru formu ve başvuru şartları
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2020
Çocuğunuza pyuncak alırken dikkat edilmesi gereken 10 kural!
Günlük burç yorumları 19 Kasım 2020 Perşembe Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün hayatı!
Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1500 TL destek ödemesi! Başvuru şartları neler?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
15.000 TL 60 Ay vadeli kredi veren bankalar hangileridir? Hızlı kredi almak için banka şartları
Babil hangi kanalda başlayacak? Babil dizisi için anlaşma tamam! İşte yayınlanacağı kanal
Kuzey Yıldızı dizisi Kuzey karakterini kim canlandıracak? Çarpışma dizisinden Galip!
İş Bankası cebe havale ile para gönderme işlemi
Günlük burç yorumları 9 Aralık 2019 Pazartesi - Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
ING Bank personel alımları başladı mı? Başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Gerçek adı ne? Aslı Babayiğit oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ nerelidir?
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini kim canlandırıyor? Fatih Çetintaş biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.