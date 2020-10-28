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Star TV Güvercin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Star TV Güvercin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Star TV Güvercin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 28 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:00
Star TV Güvercin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Güvercin dizisi Çarşamba günü ekranlara gelecek 16. bölümle final yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada ile Menderes Samancılar’ın başrolünü üstlendiği Güvercin dizisinin finaline ilişkin detaylar belli oldu.


28 Ekim Çarşamba günü ekranlara veda edecek Güvercin’in yapımcılığını Pastel Film üstleniyor.

Güvercin dizisi neden final yapıyor?

Dizinin reytinglerde istediği sonuçları almaması ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle final yapacağı iddia ediliyor. Ekranlarda sevilerek izlenen yapım 28 Ekim günü ekranlara gelecek 16. bölümle izleyicilere veda edecek.



Son Güncelleme: 28.10.2020 12:00
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Star TvGüvercin
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