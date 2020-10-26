İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Star Tv Güvercin dizisi final mi yaptı, bitti mi? Güvercin neden final yaptı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinin ekranlara veda edeceği iddiaları üzerine izleyiciler 'Güvercin final mi yaptı, bitti mi ve neden final yaptı?' tartışmalarına başladılar. Güvercin dizisi final yapma nedeni ve merak edilenler.

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:03
Star Tv Güvercin dizisi final mi yaptı, bitti mi? Güvercin neden final yaptı?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Güvercin dizisi Çarşamba günü ekranlara gelecek 16. bölümle final yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada ile Menderes Samancılar’ın başrolünü üstlendiği Güvercin dizisinin finaline ilişkin detaylar belli oldu.


28 Ekim Çarşamba günü ekranlara veda edecek Güvercin’in yapımcılığını Pastel Film üstleniyor.

Güvercin dizisi neden final yapıyor?

Dizinin reytinglerde istediği sonuçları almaması ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle final yapacağı iddia ediliyor. Ekranlarda sevilerek izlenen yapım 28 Ekim günü ekranlara gelecek 16. bölümle izleyicilere veda edecek.



Son Güncelleme: 26.10.2020 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GüvercinStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

2020 yılı Malta asgari ücreti
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Emeklilere 355 TL zam kapıda! İntibak zammı ile neler değişecek?
Kimler rapor parası alabilir? Kaç günlük rapor parası ödenir?
Eminevime kimler başvurabilir? 2020 Eminevim şartları nelerdir?
Ekim Ayı Sosyal Yardımları Başlıyor
Yedek Astsubayların maaşları ne kadar? Astsubay olabilmek için gerekli koşullar nedir?
Esnaf kefalet kredisi nedir? Esnaf kefalet kredisi limiti ne kadardır? Kimlere hangi şartlarda verilir?
Günlük burç yorumları 23 Kasım Cumartesi - Astrolojik falınız gündelik yaşamınız için neler söylüyor?
Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler hangi hayvan beslemeli, hangisi daha karlı?
Survivor 2020 19 Nisan Dokunulmazlık oyununu kim kazandı Eleme adayı kim oldu?
Ensefalit nedir, belirtileri nelerdir? Ensefalit tedavi yolları
Sıfır faizli otomobil kampanyaları
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 27 Ekim 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Emekli maaşları ayın kaçında ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.