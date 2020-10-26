Star Tv Güvercin dizisi final mi yaptı, bitti mi? Güvercin neden final yaptı?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Güvercin dizisi Çarşamba günü ekranlara gelecek 16. bölümle final yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada ile Menderes Samancılar’ın başrolünü üstlendiği Güvercin dizisinin finaline ilişkin detaylar belli oldu.

Güvercin dizisi neden final yapıyor?

28 Ekim Çarşamba günü ekranlara veda edecek Güvercin’in yapımcılığını Pastel Film üstleniyor.

Dizinin reytinglerde istediği sonuçları almaması ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle final yapacağı iddia ediliyor. Ekranlarda sevilerek izlenen yapım 28 Ekim günü ekranlara gelecek 16. bölümle izleyicilere veda edecek.