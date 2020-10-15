Star TV Ev ödüllü yarışma Yeni Bir Ev yarışmaformatı ne? Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?

Türk televizyonunun tek ev dekorasyonu yarışması "Yeni Bir Ev" yayın hayatına başlayacak. Her hafta kazanan talihlilerin lobisi yarışmada 5 farklı yarışmacının hayal gücüyle süslenecek ve Evrim Akın'ın eğlence performansı hayalleri gerçeğe dönüştürecek.

Yarışmacılar, sınırlı bir bütçe ve sınırlı bir süre ile her gün şanslı ev sahipleri için ellerinden geleni yapacaklar. O gün yarışmacı; aynı gün yarışacağı evin salonunu boyayacak ve alışveriş yoluyla ev için gerekli malzemeleri satın alacak.

Gün sonunda rakiplerin ve şanslı ev sahiplerinin beğenisini kazanmak için evi en iyi şekilde dekore edecek. Evin salonunu en iyi şekilde başarıyla dekore edebilen katılımcılar, finalde de büyük ödül için yarışmaya hak kazanacak.

Bu haftanın şanslı sunucusu, beş yarışmacı tarafından yapılan süslemelerin sahibi olacak. Aynı zamanda dekorasyonda en beğenilen yarışmacı bu haftanın galibi olacak hem yarışmacıdan hem de ev sahibinden puanlar alacak.

Kazanan yarışmacı 10.000 liralık bir ödül alacak veya bir "aile ödülü" almaya hak kazanacaktır. Pazartesi gününden itibaren her iş günü yıldızlı gökyüzünde "Yeni Ev" etkinliği düzenlenecek.