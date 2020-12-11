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Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanmaya başlayacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi deneyimli isimler yer almaktadır. Dizi Perihan isimli bir kadının hayatının nasıl değiştiğini konu almaktadır.

11 Aralık 2020 Cuma 23:09
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Bu akşam saat 20.00’da ilk bölümü ile Star TV ekranlarından yayınlanacak olan Akrep dizisine ilişkin detaylar merak ediliyor. Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturuyor.

Akrep Dizisi Konusu

Perihan isimli güçlü ve zengin bir kadının bir gece aldığı telefon ile hayatını değişmesini anlatan hikayede Perihan’ın kızının ölü bulunması ile tanıştığı kadının kızı çıkması ile olaylar yön değiştirmektedir. Perihan’ın kızı olduğunu öğrendiği Ferda, aynı zamanda kızının eşi olan damadı ile de sevgilidir.

Akrep Dizisi Oyuncu Kadrosu

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Esila Umut

Yusuf Çim

Müge Su Şahin

Beril Pozam

Aslı Melisa Uzun

Demet Gül

Taha Baran Özbek

Ahsen Türkyılmaz

 

Akrep Dizisi 1.Bölüm Fragmanı:

VİDEO




Son Güncelleme: 11.12.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
StartvAkrep
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