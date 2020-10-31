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Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu

Mumya serisinin son filmi olan; Mumya: Ejder İmparatoru' nun Mezarı bu akşam 20: 00' da Star TV ekranlarına geliyor. Filmin başrolleri, oyuncu kadrosunda yapılan değişikler ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor işte detaylar ...

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:02
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
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Mumya serisine hepimiz aşinayızdır ve Mumya: Ejder İmparatoru’ nun Mezarı bu serinin son filmidir. Başrolünde Brendan Fraser ve Maria Bello var. Film ise bu akşam saat: 20: 00’de Star TV’ de yayınlanacak.

Filmin konusu ise öteki serilerden farkı değildir. Büyücü Zi Yuan’ ın lanetiyle mezarında ölümsüzlüğe hapsedilen Çin’ in en kötü Ejder İmparatoru ve ona sadık 10. 000 asker, uğradıkları lanet nedeni ile yüzyıllardır Terracotta vadisinde yer alan mezarlıkta yatmaktadırlar.


      

Lakin bu durum arkeolog/kaşif Rick o’ Connell’ ın ve onun oğlu Alex’ in yanlışlıkla mezarlarda uyuyan ölümsüzleri uyandırması ile başlar. Hayata dönen Ejder İmparatoru uyanınca; Rick, Evelyn, oğulları Alex ve yeteneksiz kayınbiraderi Jonathan ile birlikte Ejder İmparatoru ve onun mumyalardan oluşan ordusunu durdurmak üzere mücadeleye girerler.

 

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 17:02
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