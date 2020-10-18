Star Tv dizisi Menajerimi Ara yeni yayın günü ne zaman, neden gün değiştirdi? Menajerimi Ara final mi yapacak?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve dizi sektöründe adından sıkça söz ettiren Menajerimi Ara dizisinde bulunan oyuncular ve dizinin konusu bakımından seyircilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Her hafta diziye dahil olan konuk oyuncularda diziye enerji ve renk katmaktadır. Lakin dizinin yayın günü ve saatinin değişmesi dizinin erken final yapacağı hakkında söylentilere neden oldu.

Menajerimi Ara Neden Gün Değiştirdi? Final mi Yapıyor?

Eylül ayının gelişiyle birlikte yeni sezon dizisinde yer alan iddialı dizi Menajerimi Ara aynı gün birden fazla rakip dizinin yayınlanması nedeniyle günlerini değiştirdi ancak finallere gireceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Reytinglerin düşmesinin ardından yapım şirketi Salı gecesi yayınlanan diziyi Pazar günleri yayınlama kararı aldı. Deneyimli oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin her bölümünde yer alan farklı yetenekli oyuncular da dizinin gelişimine olumlu etki yapıyor. Bu haftadan itibaren, "Menajerimi Ara" sadece birkaç tane diziyle reyting savaşına girecek. Beğenilen dizi 18 Ekim Pazar günü saat 20: 00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.