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Star TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü 10.00’da Burcu ile Hafta Sonu yayınlanacak. 12.00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 13.30’te yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak. 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show saat 20.00’de Star TV’de olacak.

Star TV 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

07:00 MEDCEZİR / TKR

09:30 AFACAN BEŞLER

11:30 AŞK MASALI

13:45 MENAJERİMİ ARA / TEKRAR

16:15 EN GÜZEL BÖLÜM / TEKRAR

16:30 SEFİRİN KIZI / TEKRAR

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW / TEKRAR

00:15 7. BİRİM

02:15 7.BİRİM

03:45 TÜRK MÜZİĞİ

04:45 GENİŞ AİLE / TEKRAR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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