Star TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü 10.00’da Burcu ile Hafta Sonu yayınlanacak. 12.00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 13.30’te yerli dizi tekrar bölümü ekranlarda olacak. 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show saat 20.00’de Star TV’de olacak.
Star TV 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
07:00 MEDCEZİR / TKR
09:30 AFACAN BEŞLER
11:30 AŞK MASALI
13:45 MENAJERİMİ ARA / TEKRAR
16:15 EN GÜZEL BÖLÜM / TEKRAR
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW / TEKRAR
00:15 7. BİRİM
02:15 7.BİRİM
03:45 TÜRK MÜZİĞİ
04:45 GENİŞ AİLE / TEKRAR
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