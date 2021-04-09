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Star TV canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 9 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Bir Demet Tiyatro yer alıyor. Star TV hafta sonu yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Perşembe günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yerli Dizi Seni Çok Bekledim ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 7 Nisan Perşembe yayın akışı

06:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve  Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde 

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:20 Aykut Enişte

01:00 G.D.O. Kara Kedi

02:45 G.D.O. Kara Kedi

04:20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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