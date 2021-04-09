Star TV canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Bir Demet Tiyatro yer alıyor. Star TV hafta sonu yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Perşembe günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yerli Dizi Seni Çok Bekledim ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.
Star TV 7 Nisan Perşembe yayın akışı
06:20 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
18:30 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:20 Aykut Enişte
01:00 G.D.O. Kara Kedi
02:45 G.D.O. Kara Kedi
04:20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah