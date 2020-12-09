Star TV canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 09.45’te Demet ve Alişan’la Sabah Sabah karşılıyor. 16.30’da sevilen dizi Söz’ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 00.30 Sol Yanım tekrar bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
Star TV 9 Aralık 2020 çarşamba yayın akışı
05:30 ERKENCİ KUŞ / TKR
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:30 SÖZ / TKR
18:30 STAR HABER
00:30 SOL YANIM / TKR
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