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Star TV canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 9 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
Star TV canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 09.45’te Demet ve Alişan’la Sabah Sabah karşılıyor. 16.30’da sevilen dizi Söz’ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 00.30 Sol Yanım tekrar bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Star TV 9 Aralık 2020 çarşamba yayın akışı

05:30 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

00:30 SOL YANIM / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.12.2020 12:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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