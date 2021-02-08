Star TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Star TV 8 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
16.15 En Güzel Bölüm
16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
20.00 İbo Show
00.30 Dizi (Tekrar)
03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'
04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
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Son Güncelleme: 08.02.2021 00:01