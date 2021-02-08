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Star TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 08.02.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 8 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Dizi (Tekrar)

03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'

04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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