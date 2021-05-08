Star TV canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı;
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
20:00 Kağıt Ev (Yeni Bölüm)
01:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Güzel Köylü
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Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01