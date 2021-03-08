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Star TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

8 Mart Pazartesi 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV 8 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;

06.00 Benim Tatlı Yalanım

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Akrep

18.30 Star Ana Haber

20.00 Akrep

00.15 Seni Çok Bekledim

03.00 Asura: Çılgınlar Şehri

05.00 Tehlikeli Arama

Star Tv Canlı Yayın; https://www.startv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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