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Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV 8 Aralık 2020 Perşembe canlı yayın akışı programları merak edilmeye başlandı. İşte Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, filmve diğer programlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:41
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde perşembe günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Sol Yanım ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de öne çıkan Sol Yanım, yeni bölümüyle izleyicileri karşılıyor.

Star TV 8 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

20:00 SOL YANIM / 2

03:20 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

04:30 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 SOL YANIM

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:41
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