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Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

8 Aralık 2020 Pazartesi Star TV canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 17:44
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV dizi yayın akışı içerisinde pazartesi günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Mesut Yar ile Bugün ekranlara geliyor. 09.45’te Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programıyla magazin gündemindeki olaylar tartışılıp ele alınıyor. 20.00’de Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Menajerimi Ara tekrar bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 8 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

04:45 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

00:15 MENAJERİMİ ARA / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:44
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