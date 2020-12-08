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Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV 8 Aralık 2020 Pazar canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar merak ediliyor. Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

08 Aralık 2020 Salı 17:38
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Menajerimi Ara, Pazar günü ekranlara geliyor. Güçlü senaryosu ve ünlü oyuncu kadrosuyla ilgi uyandırmayı başaran dizi yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de önemli bir yere sahip Sefirin Kızı tekrar bölümü ekranlarda olacak. Star TV günlük yayın akışı pazar günü Burcu ile Hafta Sonu, Tülin Şahin ile Moda’yı ekranlara taşıyor.

Güldür Güldür Show’un çocuk oyunculardan oluşan versiyonu Güldüy Güldüy Show Çocuk da 13.00’te ekranlarda olacak.

Star TV 8 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

05:30 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MEDCEZİR / TKR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK / TKR

15:30 SEFİRİN KIZI / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA

00:15 SOL YANIM / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:38
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