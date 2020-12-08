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Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV 8 Aralık 2020 canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar ortaya çıktı. Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 17:39
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü 10.00’da Burcu ile Hafta Sonu yayınlanacak. 12.00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ile izleyicilerin ilgisini çekecek anlar yaşanacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde 14.00’te Menajerimi Ara tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve beğenilen senaryosuyla öne çıkan Menajerimi Ara tekrarı izleyicilerle buluşacak. 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show saat 20.00’de Star TV’de olacak.

Star TV 8 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

07:00 MEDCEZİR / TKR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 MENAJERİMİ ARA / TKR

16:00 SOL YANIM / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

03:30 SOL YANIM / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:39
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