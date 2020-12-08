İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

8 Aralık 2020 Çarşamba Star TV canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

08 Aralık 2020 Salı 17:42
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 09.45’te Demet ve Alişan’la Sabah Sabah karşılıyor. 16.30’da sevilen dizi Söz’ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 00.30 Sol Yanım tekrar bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Star TV 8 Aralık 2020 çarşamba yayın akışı

05:30 ERKENCİ KUŞ / TKR

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

00:30 SOL YANIM / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvStar Tv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yıllar sonra aynı projede yer alacak
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yıllar sonra aynı projede yer alacak
Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu! İlayda Çevik Sen Çal Kapımı dizisi kadrosuna katıldı
Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu! İlayda Çevik Sen Çal Kapımı dizisi kadrosuna katıldı

Popüler Haberler

Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Star TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yaralı Kuşlar yeni bölüm neden yok? neden yayınlanmadı? yeni bölüm ne zaman?
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
Cornetto Mini Cooper çekilişi katılım şartları neler? Çekilişe nasıl katılabilirim?
Nihat Hatipoğlu Mevlid kandili duası videolu
Sen Çal Kapımı Selin Atakan kimdir? Gerçek adı nedir? Bige Önal rol aldığı yapımlar ve diziler
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler belli oldu
KYK burs ve kredi taahhütnamesi nedir, son tarihi ne zamandır?
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? Zümrüdüanka final yapma nedeni
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yaralı Kalbim karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.