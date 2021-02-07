Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 07 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
07.00 MEDCEZİR / TKR
10.00 BURCU İLE HAFTA SONU
12.00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13.00 AKREP / TKR
15.30 EN GÜZEL BÖLÜM
18.45 STAR HABER
20.00 MENAJERİMİ ARA
00.15 SEFİRİN KIZI / TKR
02.45 KORUMALAR
04.45 TÜRK MÜZİĞİ
06.00 GENİŞ AİLE / TKR
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Son Güncelleme: 07.02.2021 00:01