Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 07 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

07.00 MEDCEZİR / TKR

10.00 BURCU İLE HAFTA SONU

12.00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13.00 AKREP / TKR

15.30 EN GÜZEL BÖLÜM

15.45 SENİ ÇOK BEKLEDİM / TKR

18.45 STAR HABER

20.00 MENAJERİMİ ARA

00.15 SEFİRİN KIZI / TKR

02.45 KORUMALAR

04.45 TÜRK MÜZİĞİ

06.00 GENİŞ AİLE / TKR

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