İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

00:00 sularında basına yansıyan Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Şubat 7 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 07 Şubat 2021 Pazar  yayın akışı

07.00 MEDCEZİR / TKR

10.00 BURCU İLE HAFTA SONU

12.00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13.00 AKREP / TKR

15.30 EN GÜZEL BÖLÜM

15.45 SENİ ÇOK BEKLEDİM / TKR

18.45 STAR HABER

20.00 MENAJERİMİ ARA

00.15 SEFİRİN KIZI / TKR

02.45 KORUMALAR

04.45 TÜRK MÜZİĞİ

06.00 GENİŞ AİLE / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!

Popüler Haberler

Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yerleri neresi? Türkan Hanımın Konağı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 7 Şubat 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Sağlık çalışanlarına Türksat 100 GB internet
İletişim Bakanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrısı
ATİYE yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 3. sezon hazırlıkları
Show tv Gel Hemşerim yarışması başvuru formu ve katılım şartları
KHK'lılar af'tan yararlanacak mı? KHK ile işten atılanları af kapsayacak mı?
Üçlü averaj nedir? Futbolda 3lü averaj nasıl hesaplanır?
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Cüneyt Çakır saçlarını neden kazıttı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2021 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.