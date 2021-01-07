Star TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde perşembe günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

07:00

09:30

11:30

13:45

16:15

16:30

18:45

20:00

00:15

02:15

03:45

04:45

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Sol Yanım ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de öne çıkan Sol Yanım, yeni bölümüyle izleyicileri karşılıyor.MedcezirAfacan BeşlerAşk MasalıMenajerimi AraEn Güzel BölümSefirin KızıStar Haberİbo Show7. Birim7. BirimTürk MüziğiGeniş Aile

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