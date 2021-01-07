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Star TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 07.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:00
Star TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde perşembe günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Sol Yanım ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde de öne çıkan Sol Yanım, yeni bölümüyle izleyicileri karşılıyor.

Star TV 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

07:00

Medcezir

09:30

Afacan Beşler

11:30

Aşk Masalı

13:45

Menajerimi Ara

16:15

En Güzel Bölüm

16:30

Sefirin Kızı

18:45

Star Haber

20:00

İbo Show

00:15

7. Birim

02:15

7. Birim

03:45

Türk Müziği

04:45

Geniş Aile

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Son Güncelleme: 07.01.2021 00:00
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