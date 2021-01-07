Star TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde perşembe günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.
Star TV 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
07:00Medcezir
09:30Afacan Beşler
11:30Aşk Masalı
13:45Menajerimi Ara
16:15En Güzel Bölüm
16:30Sefirin Kızı
18:45Star Haber
20:00İbo Show
00:157. Birim
02:157. Birim
03:45Türk Müziği
04:45Geniş Aile
Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:00