Star TV canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 7 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;

07.00 Benim Tatlı Yalanım 08.00 Yakışıklı 10.00 Burcu ile Hafta Sonu 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14.00 Menajerimi Ara 16.30 Magazin 16.30 Magazin 16.45 Akrep 18.45 Star Ana Haber 20.00 İbo Show 00.15 Sefirin Kızı 03.00 Yakışıklı 05.00 Benim Tatlı Yalanım

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