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Star TV canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 07.04.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 7 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;

07.00 Benim Tatlı Yalanım

08.00 Yakışıklı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Menajerimi Ara

16.30 Magazin 

16.45 Akrep

18.45 Star Ana Haber

20.00 İbo Show

00.15 Sefirin Kızı

03.00 Yakışıklı

05.00 Benim Tatlı Yalanım

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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