Star TV canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV 7 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;
07.00 Benim Tatlı Yalanım
08.00 Yakışıklı
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Menajerimi Ara
16.45 Akrep
18.45 Star Ana Haber
20.00 İbo Show
00.15 Sefirin Kızı
03.00 Yakışıklı
05.00 Benim Tatlı Yalanım
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Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01