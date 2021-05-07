Star TV canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV günlük yayın akışı içerisinde Güzel Köylü tekrarı yer alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cuma günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.
Star TV 30 Nisan Cuma yayın akışı
07.00 Mesut Yar İle Bugün
09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.30 Star Haber
20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00.15 Kağıt Ev
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04.30 Güzel Köylü