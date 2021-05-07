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Star TV canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 07.05.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Star TV canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde  Güzel Köylü tekrarı  yer alıyor. Star TV  yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cuma günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda  Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 30 Nisan Cuma yayın akışı

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru

17.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00.15 Kağıt Ev

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04.30 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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