Star TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 03 Mart Çarşamba yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz / Tkr
20.00 Adalet Birliği/ sinema
22.45 Adalet Birliği / sinema
01.00 Sefirin Kızı / tkr
03.00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah / Tkr
05.40 Benim Tatlı Yalanım /tkr
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Son Güncelleme: 07.03.2021 00:04