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Star TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 00:04
Star TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 03 Mart Çarşamba yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz / Tkr

18.30 Star Haber

20.00 Adalet Birliği/ sinema

22.45 Adalet Birliği / sinema

01.00 Sefirin Kızı / tkr

03.00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah / Tkr

05.40 Benim Tatlı Yalanım /tkr

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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