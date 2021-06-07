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Star TV canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:03
Star TV canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete / Tkr

11:15 Kaçak Gelinler / Tkr

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü / Tkr

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev / 
 

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23

Star TV nasıl izlenir?

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 07.06.2021 09:03
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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