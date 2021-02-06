İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Star TV canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 06.02.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
Star TV canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 6 Şubat 2021  Salı yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15  GERÇEĞİN PEŞİNDE 

16:30 SÖZ 

18:30 STAR HABER

20:00 YERLİ DİZİ TKR / SİNEMA

00:30 YERLİ DİZİ TKR / SİNEMA

03:40 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH / TKR

05.30 GENİŞ AİLE / TKR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix IMDB puanı yüksek efsanevi filmleri ve konuları
Netflix IMDB puanı yüksek efsanevi filmleri ve konuları
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu

Popüler Haberler

Tohum destekleme ücretleri ve destek ödeme tarihleri
Survivor 2021 21. bölüm fragmanı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 6 Şubat 2021 Cumartesi indirim fırsatları
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosunda kimler var?
Altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Şubat 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 6 Şubat 2021 Cumartesi
Youtube'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Konut kredileri ertelendi mi? Konut kredisi erteleyen bankalar ve erteleme faiz oranları
Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?
Evde kolay maske nasıl yapılır? Kolay ve pratik maske tarifi
Lise tercihleri için Meb okullarında rehber danışmanlığı ne zaman başlayacak?
Star TV canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Nöbetçi Noter 7 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 7 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Şubat 2021 Cumartesi
Engelli erken emeklilik için yapılması gerekenler nelerdir? 2021
Seküler nedir, ne demek? TDK Seküler anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.