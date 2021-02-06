Star TV canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 6 Şubat 2021 Salı yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:30 SÖZ
20:00 YERLİ DİZİ TKR / SİNEMA
00:30 YERLİ DİZİ TKR / SİNEMA
03:40 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH / TKR
05.30 GENİŞ AİLE / TKR
Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01