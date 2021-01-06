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Star TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 6 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 06.01.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 07:00'da Mesut Yar ile Bugün karşılıyor. 16.30’da yerli dizi Söz'ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 00.30 yerli dizi izleyicilerle buluşacak.

Star TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.30 STAR HABER

20.00 BAYİ TOPLANTISI

22.30 BAYİ TOPLANTISI

00.30 YERLİ DİZİ

03.30 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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