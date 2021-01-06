Star TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 07:00'da Mesut Yar ile Bugün karşılıyor. 16.30’da yerli dizi Söz'ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 00.30 yerli dizi izleyicilerle buluşacak.

Star TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN 09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE 16.30 SÖZ 16.30 SÖZ 18.30 STAR HABER 20.00 BAYİ TOPLANTISI 22.30 BAYİ TOPLANTISI 00.30 YERLİ DİZİ 03.30 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

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