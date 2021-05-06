Star TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

Star TV 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17.15 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi : Akrep

00.30 Yerli Dizi/Sinema

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gerçeğin Peşinde programı yer alacak. Star TV yayın akışı içerisinde saatler 00.15'i gösterdiğinde Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

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