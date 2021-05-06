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Star TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 06-05-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Star TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri  Mesut Yar ile Bugün programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan  Gerçeğin Peşinde programı yer alacak.  Star TV yayın akışı içerisinde saatler 00.15'i gösterdiğinde Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

Star TV 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 17.15 Güzel Köylü
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Dizi : Akrep
  • 00.30 Yerli Dizi/Sinema
  • 03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
  • 05.00 Güzel Köylü

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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