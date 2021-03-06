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Star TV canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 6 Mart 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 6 Mart 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:47
Star TV canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 04 Mart Perşembe yayın akışı

06:00 Benim Tatlı Yalanım 

07: Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yerli Dizi (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:47
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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