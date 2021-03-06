Star TV canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Star TV 04 Mart Perşembe yayın akışı
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07: Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
16:30 Yerli Dizi (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
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Son Güncelleme: 06.03.2021 04:47