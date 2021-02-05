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Star TV canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 00:02
Star TV canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Demet ve Alişan’la Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde ve Söz tekrar bölümü yer alıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. salı günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda SEFİRİN KIZI dizisi ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 5 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00  MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18:30 STAR ANA HABER

20:00  SEFİRİN KIZI

00:15 SENİ ÇOK BEKLEDİM

03:00 GÖREV UĞRUNA

04.10 GÖREV UĞRUNA

05.20 GENİŞ AİLE

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:02
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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