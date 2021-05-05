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Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba  yayın akışı;

07.00 Mesut Yar İle Bugün

09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.30 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00.30 Yerli Dizi / Sinema

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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