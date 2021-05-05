Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;

07.00 Mesut Yar İle Bugün 09.45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 13.15 Gerçeğin Peşinde 16.15 Bekir Köse İle İftara Doğru 18.30 Star Haber 18.30 Star Haber 20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 00.30 Yerli Dizi / Sinema 03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi 05.00 Güzel Köylü

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