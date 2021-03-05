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Star TV canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Star TV canlı yayın akışı Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 5 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:13
Star TV canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Gerçeğin Peşinde, Söz Tekrar bölümü yer alıyor. Star TV hafta sonu yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cumartesi günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Yabancı Sinema Adalet Birliği ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 03 Mart Çarşamba yayın akışı

07:30 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

 

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz (tekrar)

18:30 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema Adalet Birliği

22:54 Yabancı Sinema Adalet Birliği

01.00 Sefirin Kızı

03.00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05.40 Benim Tatlı Yalanım

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:13
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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