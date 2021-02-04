Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gerçeğin Peşinde ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde Sol Yanım izleyicileri karşılıyor.

Star TV 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

07:00

Mesut Yar ile Bugün

09:45

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15

Gerçeğin Peşinde

16:30

18:30

Söz / Tkr

Star Haber

20:00

Akrep

00:15

Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:30

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30

Geniş Aile / Tkr

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