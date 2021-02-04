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Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Star TV canlı yayın akışı Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 04.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:04
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri ‘Demet ve Alişan’la Sabah Sabah’ programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gerçeğin Peşinde ekranlarda yerini alıyor. Star TV dizi yayın akışı içerisinde Sol Yanım izleyicileri karşılıyor.

Star TV 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

07:00

Mesut Yar ile Bugün

09:45

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15

Gerçeğin Peşinde

16:30

Söz / Tkr

18:30

Star Haber

20:00

Akrep

00:15

Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:30

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30

Geniş Aile / Tkr

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:04
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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