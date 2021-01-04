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Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme bomba gibi oturan Star TV canlı yayın akışı Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:06
Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda izleyicileri ilgi çekici yapımlarla karşılayan Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten keyif aldığı birçok programa yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların yayın gününü ve saatini öğrenmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Star TV dizi yayın akışı içerisinde pazartesi günü Söz ve Sefirin Kızı öne çıkıyor. Star TV haftalık yayın akışı içerisinde 07.00’de Mesut Yar ile Bugün ekranlara geliyor. 10.00’da Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programıyla magazin gündemindeki olaylar tartışılıp ele alınıyor. 20.00’de Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, 00.15’te Akrep tekrar bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 4 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

10:00 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:30 SÖZ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI 

00:15 AKREP / TEKRAR

03:00 ŞAH MAT

05:00 GENİŞ AİLE / TEKRAR

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:06
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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