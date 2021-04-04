Star TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;
07.00 Benim Tatlı Yalanım
08.00 Yakışıklı
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Menajerimi Ara
16.45 Akrep
18.45 .Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 Sefirin Kızı
03.00 Yakışıklı
05.00 Benim Tatlı Yalanım
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Son Güncelleme: 04.04.2021 00:01