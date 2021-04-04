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Star TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;

07.00 Benim Tatlı Yalanım

08.00 Yakışıklı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Menajerimi Ara

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Akrep

18.45 .Star Haber

20.00 İbo Show

00.15 Sefirin Kızı

03.00 Yakışıklı

05.00 Benim Tatlı Yalanım

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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