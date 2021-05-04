İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Star TV canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 06:00
Star TV canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 4 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 06:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

4 Mayıs 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
TV8'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Mayıs 2021 Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
4 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Star TV canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Mayıs 2021
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Kağıt Ev 4.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say doğum tarihi
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık yer aldığı dizi ve film yapımları
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 4 Mayıs 2021 Salı
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
Sicil affı ne oldu, çıkacak mı? 2021 Banka kredi kartı sicil affı ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır?
Cepte TEB 20.000 TL hızlı kredi
Vodafone 2 GB internet destek paketi özellikleri nelerdir? Vodafone 2 GB internet başvurusu nasıl yapılır?
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.