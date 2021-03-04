Star TV canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde salı günü birbirinden değerli yapımlar ekranlara taşınıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sabah kuşağında izleyicileri Vahe ile Evdeki Mutluluk programı karşılıyor.

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Menajerimi Ara dizisinin tekrarı ekranlarda yerini alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde İbo Show izleyicileri karşılıyor.

Star TV 4 Mart 2021 cumartesi yayın akışı

07:30 Medcezir

10:00 Yabancı Film : Evim

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

16:30 Menajerimi Ara

18:45 Ana Haber Bülteni

20:00 İbo Show

03:0 Yabancı Film : İntikam Oyunu

04:50 Benim Tatlı Yalanım

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