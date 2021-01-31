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Star TV canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 31-01-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:02
Star TV canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta içi yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 27 OCAK 2021  yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.45 STAR HABER

20.00 SOL YANIM

00.15 SEFİRİN KIZI 

03.30 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

05.00 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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