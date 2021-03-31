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Star TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 31 Mart 2021 tarihli Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 31-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.35 Star Ana Haber

20.00 Berlin Kaplanı

22.15 Gökdelen/Yabancı Sinema

00.30 Menajerimi Ara

03.00 Berlin Kaplanı

05.30 Benim Tatlı Yalanım

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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