Star TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Star TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
20.00 Berlin Kaplanı
22.15 Gökdelen/Yabancı Sinema
00.30 Menajerimi Ara
03.00 Berlin Kaplanı
05.30 Benim Tatlı Yalanım
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Son Güncelleme: 31.03.2021 00:01