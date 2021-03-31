Star TV canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün 09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13.15 Gerçeğin Peşinde 16.30 Bir Demet Tiyatro 18.35 Star Ana Haber 18.35 Star Ana Haber 20.00 Berlin Kaplanı 22.15 Gökdelen/Yabancı Sinema 00.30 Menajerimi Ara 03.00 Berlin Kaplanı 05.30 Benim Tatlı Yalanım

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