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Star TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Star TV canlı yayın akışı Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Star TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV haftalık yayın akışı içerisinde hafta sonu izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda yer alan eğlence programı, ana haber, yerli diziler ve yerli-yabancı sinema filmlerine geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Star TV 30 Ocak 2021  Çarşamba yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15  GERÇEĞİN PEŞİNDE 

16:30 SÖZ 

18:45 STAR HABER

20:00 SOL YANIM

00:15 SEFİRİN KIZI 

03:30 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

05.30 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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