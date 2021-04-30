Star TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV haftalık yayın akışı içerisinde sevilen diziler, ana haber bülteni ve yerli-yabancı sinema filmleri yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri programlara vaktinde yetişebilmek için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde Güzel Köylü tekrarı yer alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde 18.30’da Nazlı Çelik’in sunumuyla Ana Haber’de dış politika, ekonomi, siyaset ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gündem başlıkları ele alınıyor. Cuma günü Ana haber programından sonra saatler 20.00 olduğunda Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlarda olacak. Star TV dizi yayın akışı içerisinde ise tekrar bölümüyle yerli diziler izleyicilerle buluşacak.

Star TV 23 Nisan Cuma yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

08.45 Cocomelon- Çizgi Film

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

17.00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00.15 Kağıt Ev

03.00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü

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