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Star TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

3 Şubat 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Star TV canlı yayın akışı Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 03-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Star TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği pek çok yapım bulunuyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebileceğiniz ve sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz bir ortam sunuluyor. İzleyiciler de sevdikleri program ve dizilere geç kalmamak için ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Star TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 07:00'da Mesut Yar ile Bugün karşılıyor. 16.30’da yerli dizi Söz'ün tekrar bölümü ekranlarda olacak. Fenomen asker dizisinin tekrar bölümü de büyük bir ilgiyle izleniyor. Star TV dizi yayın akışı 01.00 Sol Yanım zleyicilerle buluşacak.

Star TV 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 MESUT YAR İLE BUGÜN 

09.45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13.15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.30 SÖZ

18.30 STAR HABER

20.00 SOL YANIM

00.15 SEFİRİN KIZI

03.30  DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 

05:30 GENİŞ AİLE

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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