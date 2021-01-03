Star TV canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.
Star TV 2 OCAK 2021 yayın akışı
07.00 MEDCEZİR
09.30 AFACAN BEŞLER
11.30 AŞK MASALI
13.45 MENAJARİMİ ARA
16.15 EN GÜZEL BÖLÜM
16.30 SEFİRİN KIZI
20.00 İBO SHOW
00.15 YEDİNCİ BİRİM
02.15 YEDİNCİ BİRİM
03.45 TÜRK MÜZİĞİ
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Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01