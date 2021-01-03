Star TV canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 2 OCAK 2021 yayın akışı

07.00 MEDCEZİR



09.30 AFACAN BEŞLER

11.30 AŞK MASALI



13.45 MENAJARİMİ ARA



16.15 EN GÜZEL BÖLÜM



16.30 SEFİRİN KIZI





18.45 ANA HABER20.00 İBO SHOW00.15 YEDİNCİ BİRİM02.15 YEDİNCİ BİRİM

03.45 TÜRK MÜZİĞİ



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