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Star TV canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Star TV canlı yayın akışı Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 03.01.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:01
Star TV canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Star TV yayın akışı içerisinde Cumartesi  günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Hafta sonu yayın akışı içerisinde yer alan yapımları izlemek isteyenler merakla ‘’Star TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladılar.

Star TV 2 OCAK 2021  yayın akışı

07.00 MEDCEZİR 

09.30 AFACAN BEŞLER

11.30 AŞK MASALI 

13.45 MENAJARİMİ ARA 

16.15 EN GÜZEL BÖLÜM 
 

16.30 SEFİRİN KIZI 

18.45 ANA  HABER

20.00 İBO SHOW

00.15 YEDİNCİ BİRİM

02.15 YEDİNCİ BİRİM
 

03.45 TÜRK MÜZİĞİ 
 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01
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Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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